Preveslala Atlantik - najmlađa žena u 21. godini "pobijedila" okean

Džasmin Harison, učiteljica plivanja, iz sjevernog Jorkšira, je najmlađa žena koja je preveslala Atlantik, ima samo 21 godinu. Ova mlada žena radi i honorarno kao barmen. Svoje putovanje započela je u decembru 2020. godine, krenula je iz La Gomere na Kanarskim ostrvima. Trebalo joj je 70 dana, tri sata i 48 minuta da stigne do Antigve.

BLUE would like to send a huge congratulations to @rudderlymad, who has just become the youngest woman to row the Atlantic solo and has fundraised for BLUE while doing so. What an incredible achievement. 💪https://t.co/nOyV4ch2FW

— Blue Marine Foundation (@Bluemarinef) February 21, 2021