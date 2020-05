Presjekla jagodu na pola i stavila je pod mikroskop, zgrozićete se kad vidite šta je otkrila

Međutim, bilo bi bolje da ih perete i to obavezno.

Naime, neko od korisnika tik toka se sjetio da ostavi jagode natopljene u slanoj vodi između pet minuta i pola sata, kako bi se vidjelo da sićušne bube izlaze iz njih.

Ukoliko ih zumirate, ugladaćete nešto za šta korisnici ove društvene mreže vjeruju da su bubice.

Devojka, koja se na Tik-Toku potpisuje kao @Thatnatchats, uradila je eksperiment.

Pošto je sa površine odsjekla tanke slojeve i stavila ih pod mikroskop, uočila je da se neka mala “bića” definitivno kreću po njima.

