Predsjednik Finske na predavanju sjedio na stepenicama

Na društvenim mrežama kruži fotka koja bi mogla doći kao dobra pouka ovdašnjim političarima.

Prije nekoliko sedmica neko je snimio finskog predsjednika Saulija Ninistoa na sajmu knjiga u gradu Turku gdje je došao poslušati govor svoje supruge.



Ninisto je malo zakasnio na događaj pa su sve stolice već bile zauzete. No to ga nije pretjerano omelo pa je gospodin naprosto sjeo na stepenice gdje su se već smjestili neki ljudi za koje nije bilo mjesta.

Ljudima je, naravno, to bilo jako simpatično, a navodno su mu neki ponudili i da sjedne na njihovo mjesto, ali ih je on ljubazno odbio. Rekao je kako mu je bilo prilično udobno na stepenicama, jer je mogao otići u bilo kojem trenutku. No, evidentno mu je na sajmu bilo zanimljivo pa to nije učinio.