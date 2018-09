Predlažu mu da mijenja "profesiju": Jedan od najgorih pokušaja pljačke VIDEO

Naime, on je ušetao u prodavnicu i prilikom potezanja oružja, pištolj mu je pao iza pulta. On je onda pokušao da preskoči pult, ali ni u tome nije uspio, pa se dao u bjegstvo.

Pokušaj pljačke se desio u Aurori, savezna država Kolorado, a vlasnik prodavnice je za DenverPost rekao da je ovo "jedan od najglupljih pljačkaša na svijetu".

"Ne želim da umanjim ozbiljnost oružane pljačke, ali ovaj lik pripada "najglupljim svjetskim kriminalcima. Stvarno bi trebao da potraži novo zanimanje", rekao je Kris Burges za Denver Post.

Worst. Robber. Ever. This man tries to rob an E-Cig store in Aurora, when he fumbles his gun and takes off running. #tvnews #caughtoncamera #kdvr #kwgn pic.twitter.com/ymLSMcoL7q

— Alex Rose (@AlexRoseNews) September 4, 2018