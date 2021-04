Muškarac iz Nju Hempšira predao se policiji pošto je na žurci povodom otkrivanja pola svog budućeg djeteta aktivirao 36 kilograma jakog eksploziva.

Eksplozija je bila toliko snažna da je izazvala manji zemljotres, a detonacija se čula i u drugoj saveznoj državi.

Policija u Kingstonu, gradu u blizini granice sa Masačusetsom, dobila je dojavu o velikoj eksloziji koja se čula u kamenolomu Tormeo. Kada su došli do mjesta eksplozije, okupljeni su im priznali da su organizovali zabavu sa eksplozivima.

Porodica je navodno smatrala da je kamenolom najbezbjednije mjesto za njihovu žurku. Stanovništvo koje živi u blizini prijavilo je da su im se kuće tresle od siline eksplozije a pričinjena je i manja materijalna šteta, prenijeli su lokalni mediji.

Gender reveal explosion at New Hampshire quarry rattles towns in 2 states https://t.co/0wA7TMxrX2 pic.twitter.com/7ZCubXZzd8

— The Oregonian (@Oregonian) April 22, 2021

Niko nije povrijeđen u eksploziji, a čovjek koji je kupio i zapalio eksploziv se predao policiji, piše Gardijan.

Policija je otkrila i pol djeteta – u pitanju je dječak.

Žurke povodom otkrivanja pola djeteta su popularne u Americi i često su povezane sa incidentima sličnog tipa pošto sretni očevi često aktiviraju neku vrstu eksploziva.

U martu, dva pilota su poginula kada je njihov avion pao u more blizu Kankuna dok su ispuštali roze farbu kako bi najavili rođenje djevojčice. Prošle godine, na žurki u Kaliforniji je mašina za dim izazvala požar koji je uništio više od 2.800 hektara zemlje. U aprilu 2017. pogranični agent van dužnosti izazvao je štetu na šumi u Arizoni u vrijednosti od osam miliona dolara jer je ispaljivao plavo obojene eksplozivne supstance kako bi otkrio svima da će postati tata dječaka.