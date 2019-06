Posljednji intervju glavnog inženjera iz "Černobilja": "Nije sjajno, ali nije ni strašno..."

On je najvjerovatnije najomraženiji lik u jednoj od najpopularnijih serija današnjice "Černobilj". Anatolij Dijatlov, inženjer koji je prikazan kao glavni negativac koji je izdao naredbu koja je dovela do najveće nuklearne katastrofe u to vrijeme, a kasnije je odbio da učestvuje u istrazi.

Dijatlov je živio još samo devet godina nakon nesreće, a godinu dana pred smrt, tačnije 1994. godine dao je intervju koji je nedavno pojavljen na Jutjubu. Razgovor traje sat, a on je u njemu govorio o okolnostima koje su dovele do nuklearne katastrofe. Intervju je pregledalo više od 2,5 miliona ljudi, a komentar je ostavilo više od 16.000 korisnika Jutjuba. Međutim, većina njih ima sličan komentar na intervju - "nije sjajan, nije ni strašan". To je naime, najpoznatija rečenica iz cijele serije koju je ovaj inženjer izgovorio nakon eksplozije, i nakon što su inženjeri izmjerili količinu radijacije koja je dosegla maksimum aparata za mjerenje. To međutim, Dijatlova u seriji nije previše zabrinulo. Pravi Dijatlov je inače 1987. godine osuđen na 10 godina prinudnog rada, a umro je 1995. godine, samo godinu dana nakon što je dao ovaj intervju. On je označen kao glavni krivac, a sve optužbe odgovorio je ovako: "Ove besramne laži su me razbile. Nemam nikakvu sumnju da su dizajneri reaktora odmah otkrili pravi uzrok nesreće, ali su onda učinili sve da gurnu krivicu na operatore." On je izjavio da se sjeća svakog detalja u danu koji je prethodio i danu kada je došlo do katastrofe.