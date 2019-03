Posao iz snova: Plata od dvije hiljade evra za "otkucavanje" dva puta dnevno

“Zaposleni” će morati svakog dana da ide na željezničku stanicu u Geteborgu i ubaci svoju karticu poslije čega će svjetlo iznad platforme za putnike označavati dolazak ovog jako bitnog i korisnog radnika na posao!? Poslije toga može da ide i radi šta hoće dokle god se vrati na kraju “smjene” da izvuče karticu i ugasi svjetlo. Moći će da da otkaz kad želi, a “posao” im je zagarantovan dokle god se ne zaposle negdje drugdje. “Radniku” garantuju godišnje povišice, uplatu doprinosa, godišnji odmor i penziju.

Ova, blago rečeno, čudna ideja rezultat je konkursa koji je Agencija za javnu umjetnost Švedske proglasila kako bi na kreativan način “ukrasila” novu stanicu. Nagrada za pobjednički dizajn iznosila je oko 667 hiljada evra, a dvojac “umjetnika” koji se ovoga sjetio predložio je da nagrada bude potrošena na projekat zvani “Vječno zaposlenje”.

My dream of getting paid to read New Yorkers all day IS POSSIBLE!! At least in 2026. https://t.co/gby7pvSCBH

— Liz Kofman, PhD (@lizkofman) March 11, 2019