Policija ispunila starici posljednju želju - da bude uhapšena

U tvitu koji je postao viralan, Pam Smit se zahvalila mančesterskoj policiji zbog gesta pažnje prema njenoj baki Džozi Berds.

"Veliko hvala mančesterskoj policiji koja je danas uhapsila moju baku Džozi. Ona ima 93 godine i zdravlje je izdaje, pa je željela da bude uhapšena za nešto prije nego bude kasno. Ona ima zlatno srce i danas je uživala. Hvala vam što ste joj ispunili želju", napisala je Pam Smit.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

— Pam Smith (@sterlingsop) June 22, 2019