Policajac upucao kolegu tokom pretresa VIDEO

Policija u Lafajetu, u američkoj saveznoj državi Indijani objavila je šokantan snimak na kojem je njihov policijski službenik upucao svoju kolegicu prilikom pretrage doma jednog bjegunca, javljaju agencije.

Ranjena policajka Lana Batler, koja je ovih dana trebala proslaviti tri godine od dolaska u policijski odjel u Lafajetu, trenutno se nalazi u bolnici u teškom, ali stabilnom stanju nakon pucnjave koja se dogodila 8. januara ove godine, prenosi Index.hr.

Troje policajaca, među kojima su bili ranjena Batler i njen partner Aron Rajt ušlo je u dom osumnjičenika za kojim je raspisana potjernica. Prilikom pretrage stana osumnjičenu osobu nisu pronašli, ali u stanu se nalazio veliki pas.

Na snimku se vidi kako Batler izlazi iz stana, a njen partner Rajt je slijedi. U pozadini se čuje lajanje psa, za kojeg policija tvrdi da je pobjegao iz kaveza, te potom pucanj. Iako snimak to ne pokazuje, iz policije kažu kako je Rajt potom povukao svoj pištolj jer ga je pas napao sleđa te je slučajno ustrijelio Batler u lijevo rame. Na snimku se vidi ispaljeni metak koji se odbio od vrata te ustrijelio policajku.

Nakon pucnjave policajci prišli povrijeđenoj kolegici.

Na snimku se vidi i kako je Batler odmah pala na pod ispred kuće te se čuje glas drugog policajca kako viče: ”Što se dogodilo? Što se dogodilo?”

Potom su Rajt i drugi policajac odmah krenuli pomoći povrijeđenoj Batler, koja je nosila pancirku, no metak ju je pogodio izvan zaštićenog dijela tijela. Za to vrijeme Batler je bila u svijesti, no nije mogla stajati na nogama.

Do incidenta nije došlo zbog nemara

"Zaključili smo da do incidenta nije došlo zbog nemara, nebrige ili nekog drugog nesmotrenog ponašanja. Riječ je o nesrećnog slučaju", izjavili su iz policije.

Policajac Rajt neće biti suspendovan niti će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak.

"Službenica Batler je odlična javna službenica te je posvećena i vrijedna članica našeg kolektiva. Pokazala je izuzetnu hrabrost i snagu u oporavku od povrede", stoji u saopštenju policije.