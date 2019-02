Pokušali da pomire bračni par, oni se umalo potukli VIDEO

U emisiji "Dobro jutro Srbijo" na Happy TV gostovali su supružnici Gorica Isailović i Momir Obradović, koje su voditelji imali namjeru pomiriti pred kamerama, ali njihovi pokušaji rezultirali su svađom kakva se rijetko viđa na malim ekranima.

Bijesna gospođa nije htjela ni sjesti kraj muža koji joj je, tvrdi, "zagorčao život".

"Ne želim se pomiriti s njim! Nikako, ne dolazi u obzir! Tužba za razvod braka je pokrenuta. Pisala sam i predsjedniku Aleksandru Vučiću... Nije imao para ni za jedan kruh, na sam Badnjak, obrukao me u trgovini... Došao je kod mene, primila sam ga u stan, na insistiranje svih prijatelja, dala sam mu još jednu šansu, a on je došao s pendrekom kod mene... Rekao je da će me odrobijati ako pozovem policiju! Koga sam ja trpila, stoku, idiota!", vikala je vidno uzrujana Gorica, koja se za Momira udala poslije samo mjesec dana poznanstva.

"On je lažov i folirant! Njegova sestra je ku*va, pa su onda njemu sve žene ku*ve, on je ljubomoran, nije mi dao ni da izađem na terasu", optuživala je uskoro bivšega supruga.

Momir jedva da je uspio doći do riječi, a Goricu je u emisiji optužio i za preljubu.

"Imam dokaze na laptopu da me varala, ali sve mi je to uzela", rekao je on, a žena mu je na to odgovorila: "Baciću ga s terase, kao što si ti bacio moje stvari".

A onda je nastavila: "Skinuo je burmu i prodao je kako bi mogao kupiti pištolj na crno, da me ubije".

Momir je na kraju zaključio da mu je supruga psihička bolesnica, a na njezina brojna pitanja gdje mu je silan novac koji je imao i na što ga je potrošio, on je već vidno očajan samo uzvratio pitanjem:

"Pitajte ju odakle joj ovako lijepi zubi"...

Burna svađa pred kamerama trajala je dobrih pola sata, a od pomirenja će, sudeći po viđenome, biti - jedno veliko ništa.