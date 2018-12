Pokloni za astronaute: Mask poslao ćurku u svemir VIDEO

Prazničnu pošiljku je, iz Kejp Kanaverala na Floridi, u kosmos lansirala američka kompanija Ilona Maska "Spejs eks" (SpaceX), raketom "Falkon 9", prenosi AP.

Kapsula s pošiljkom bi trebalo da do laboratorije u orbiti stigne u subotu.

