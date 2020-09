Pogledajte u zglob svoje ruke i prebrojte koliko linija imate: One otkrivaju šta vam sudbina donosi!

Horizontalne linije ispod dlana poznate su kao „linije narukvice“. Broj tih "narukvica" otkriva koliko ćete dugo živjeti.

Što više narukvica imate, to bi više novca trebalo da uštedite za stare dane.

Osobe koje imaju četiri linije, bi mogle da žive čak i do 100 godina.

Šta ove linije otkrivaju o vama:

Prva

Većina ljudi ima barem dvije ili tri linije, ali bez obzira na to koliko ih imate, prva je najvažnija. Ako je jasno obilježena i nema prekide, to bi trebalo da znači da ste zdravi i u odličnoj formi.

Ako je tu prvu liniju teško razaznati to otkriva da je osoba vjerovatno stidljiva, nema mnogo samopouzdanja, ali može i da ukazuje na zdravstvene probleme.

Za žene, ako se njihova prva linija izvije prema gore u dnu dlana ili ako je isprekidana, to može ukazivati na ginekološke probleme.

Ako se prva linija kod muškaraca zakrivi prema dnu dlana ili se sastoji od isprekidanih linija, to može ukazivati na probleme sa prostatom, mokraćnim ili reproduktivnim sistemom.

Druga

Ako je vaša druga linija čvrsta, ravna i bez praznina, od 42. do 56. godine ćete živjeti veoma uspješno. Slobodno počnite da planirate egzotična putovanja, jer ta linija ukazuje na veliko bogatstvo.

