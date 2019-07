Jedan takav izvela je antilopa koju koju je pojurio lav. Ona je krenula na jednu, a onda naglo promijenila stranu.

Lav je projurio svom brzinom pored i otišao u prašinu, a antilopa je postala viralna na internetu, pa je dobila mnogo nadimaka.

Jedni je poistovećuju sa Ronaldom koji dribla Pikea, drugi sa Mesijem, a treći sa pojedinim košarkaškim zvijezdama.

😂😂😂 This is why Africa is Africa. pic.twitter.com/Vq5ZGUWdiX

— Lord Abraham Mutai (@ItsMutai) July 19, 2019