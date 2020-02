Da li ste znali da pojedinci koji tetoviraju gležnjeve ili stopala su često tajanstveni. S obzirom da se radi o malom području na tijelu, tetovaže su obično jednostavne i možda sa dubljim značenjem od velikih i raskošnih.



Po tetovažama, često možemo da zaključimo kakav je čovjek. Šare na tjelu otkrivaju da li je neko samouvjeren, stidljiv, romantičan, osjećajan. Mnogi tetoviraju drage osobe koje su nažalost izgubili.

Ima i onih kojima značenja nisu bitna, bitno im je samo da imaju tetovažu. Slika tetovaža veš mašine je obišla svijet, kao i one koje nisu ni približne željnoj slici koju su htjeli na svom tjelu. Naša ekipa je posjetila banjalučki tatoo studio kako bi otkrila šta to banjalučani najčešće tetoviraju. Tako smo zatekli Mirka. Tetovira portret sina.

"Druga, sina tetoviram. Znamo da svaka tetovaža ima značenje, da li je i prethodna imala? Vjerovatno. Koliko vremena već se tetoviraš, evo kada smo sada došli, koliko će trajati? Pa tri do četiri sata će trajati, a već neka sat vremena radimo. Majstor to zna bolje. Da li ćeš možda odraditi još tetovaža, s obzirom da kažu da se nikada ne staje na jednoj, ide se dalje? Vidjećemo, ne znam", istakao je Mirko.

Mnogo je onih kao naš sagovornik Mirko da svoje tjelo krase portretom djece ili dragih osoba. Leđa tetoviraju pomalo tajanstveni ljudi koji ne brinu što drugi misle o njima, a vrat vrlo hrabri pojedinci. Banjalučki tatoo majstor Igor Pešić tetovira 14 godina. Kaže vidio je sve i svašta, a nama je otkrio i neobične tetovaže koje je uradio na zahtjev klijenata.

"Sad mi glupo pričati o motivima bilo kojeg tipa. Zanimljivosti šta je bilo onako najzanimljivije, kruže priče kazan na leđima, veš mašina. Ne, ja sam odradio prase na ražnju. To mi je ostalo onako podavno, na drugaru jednom, nećemo mu spominjati ime. Sve ostalo što radim, radim na fazon originalnosti. Jedan motiv se napravi iz četiri pet slika, a ne iz jedne. Naravno, čisto da bi svaki klijent imao unikatno djelo na sebi. Najstariji klijent, sjećam se, bila je jedna starija gospođa. Anegdota je fina-konačno je umro i sada ću da stavim ružu. To ne mogu zaboravim nikada. Žena je imala čini mi se 71 ili 72 godine", istakao je Igor Pešić, tatoo majstor.

Neobičan susret Igor je imao sa još jednim klijentom. U njegov tattoo studio je ušla žena koja se razvela i htjela je da to ozvaniči istetoviranom riječju END i datumom kada se razvela. Tetovaže radi i po nekoliko sati, ali sa pauzama. Sve što klijent zamisli Igor crta po tijelu. Strast prema tom poslu je ogromna, pa je spreman sjediti i po nekoliko sati i tetovirati.

"Jednu sam radio 12 sati. Rekao sam to ne bih više nikada radio, ali da ispoštujem čovjeka, jer sama koža ne trpi bol, do nekih pet - šest sati tetoviranja je ok. I klijent može da izgura bez problema, sve preko toga ja kažem da je ekstremno, ali radilo se o klijentu koji nije ni iz Evrope i žurilo se da se odradi što više, ali ne preporučujem to. To se, apsolutno ne bi trebalo raditi", naglasio j Iegor Pešić, tatoo majstor.

Postoje i oni ljudi koji vole ekstremnost kada su tetovaže u pitanju. Toliko su zaljubljeni u šaranje da su istetovirali cijelo tijelo, lice, pa čak i beonjače.