Pjesma posvećena Novaku Đokoviću hit na internetu FOTO

Pjesmu posvećenu slavnom srpskom teniseru Novaku Đokoviću, Slavka Masoničić Vojinović, profesor anglistike u penziji, napisala je prije pet godina, ali je postala hit prije nekoliko dana kada je Novak treći put osvojio Ju-Es open.

Za samo jedan dan, pjesma je imala više od hiljadu dijeljenja na društvenim mrežama, a autorka vjeruje da je draž ovih stihova, pored toga što su posvećeni miljeniku nacije i to što su napisani na "niškom dijalektu".

Pjesma je objavljena u zbirci poezije "Od malečko do golemo", takođe napisanoj na ovom dijalektu. Slavka je u pjesmi obradila Noletov forhend i bekhend, ali mu je i poručila: "Sam nastavi da nižeš i pehari da podižeš, red na masters, red na slem, to li je problem"!

"Nije teško pogoditi da sam veliki Noletov poštovalac, jer mislim da je on poslije Nikole Tesle nešto najbolje što nam se desilo. Pratim tenis još od vremena kada je Boba Živojinović plijenio u "bijelom sportu", a i Monika Seleš mi je bila veliki favorit, kao i svima nama u to vrijeme. Sada, jedino Nole ima pravo da me iznervira. Znam da je i on samo čovjek, da mora i da gubi. Nijedan njegov meč nisam propustila, uglavnom, po cijele noći vilenim i navijam za njega", kaže Slavka koja ima veliku želju i da upozna Noleta.

Pored prevođenja, poezija je velika ljubav ove energične gospođe. Njena želja je da sačuva od zaborava "niški rečnik", koji je neki ogranak prizrensko-timočkog dijalekta.

"Ugušiće nas ove strane riječi, a da ne govorim o akcentovanju, što bi Nišlije rekle "udaraju se od banderu". Zato i pišem poeziju za djecu, ali na dijalektu. Svijet je postao baš ozbiljan, pa "s ove neozbiljne pjesme što tjeraju u smijanje, riješi da si na svi zaubavim život" duhovito odgovara gospođa Slavka koja vjeruje da se čovjek takav rodi.

Zbog svog duha omiljena je među prijateljima, a prisjeća se da su kolege iz Beograda, kada je radila na jednom projektu, molile da ih uči "niške riječi".

"Mlogo (mnogo) sam si srećna što sam nekako uvijek vjerovala u dobrotu, što mi je srce bilo ispunjeno s radost i što sam ljepotu i smijanje uvijek imala s kog da podijelim. Onoliko sam se lezila (smijala), ko da sam si znala da je smijanje ljekovito", poručuje Slavka na "niškom" jeziku.