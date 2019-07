Pingvini iz Beograda postali zvijezde medija u Australiji

Pažnju stranih medija privuklik su preslatki stanovnici Beogradskog Zoo vrta - pingvini.

Australijska televizija "7NEWS Brisbane" je prenijela kako se pingvini hlade u beogradskom Zoo-vrtu tokom velikih vrućina, a zatim su najavili nastavak istih.

Animals at a zoo in Serbia have been treated to round-the-clock water baths as a severe heatwave moves east from Europe. #7NEWS pic.twitter.com/T8akCAxNDg

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 3, 2019