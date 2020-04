Pingvini i koze na ulicama: Evo šta se desi kad nigdje nema ljudi

Pošto je ljudi sve manje, životinja je tako sve više jer nema saobraćaja koji ih sprečava da se približe naseljima.

Ima i zabrinjavajućih primjera - medvjedi i divlje mačke su se toliko približili kućama da se slobodno šetaju po dvorištima, od Indije do Amerike.

Ipak, postoji i nekoliko simpatičnijih prizora. U predgrađu Kejptauna, dok su ljudi u izolaciji u svojim domovima, pingvini su zauzeli prazne ulice.

Grupa nekoliko pingvina snimljena je dok je uživala u pustim ulicama Simons Tauna, kod Kejptauna.

South #African penguins do not care about the #lockdown! pic.twitter.com/ERgxDaVsyf

— RT (@RT_com) April 22, 2020