Pijan i kad to ne želi: Njegovo tijelo pretvara hranu u alkohol

Po nekima sretnik, Britanac Nik Karson boluje od rijetkog poremećaja zbog kojeg njegovo tijelo fermentira ugljene hidrate i pretvara ih u alkohol. Sa sobom uvijek mora nositi alkotest.

- Ja sam nehotični pijanac - kaže Nik Karson iz britanskog Sufolka koji boluje od rijetkog i zanimljivog medicinskog stanja kojeg nazivaju i sindromom auto-proizvodnje piva.

Zbog njega se može napiti do besvijesti, a da nije popio nijednu kap alkohola. Naime, njegov organizam fermentira ugljene hidrate i pretvara ih u alkohol u želucu, pa već kriška torte za njega ima efekt kao nekoliko piva na obične smrtnike.

Vlasnik firme za čišćenje razvio je stanje nakon što je bio izložen jakim hemikalijama na poslu prije gotovo 20 godina - no trebale su godine dok mu konačno nije postavljena dijagnoza nakon što je supruga Karen to stanje vidjela u epizodi emisije "Doc Martina" te ga edukovala i natjerala da i sam posjeti doktore.

Više o tom sindromu u videu:

Zbog tog stanja Nik uvijek mora sa sobom nositi alkotest - kako bi mogao voziti ali i da spriječi padanje u nesvijest nakon obroka bogatog ugljenim hidratima.

- Pokušavam se držati keto dijete, ali teško je jer ugljen hidrata ima u svim vrstama hrane. U nekoliko minuta nakon jela od skroz trijeznog mogu doći do toliko promila da tri puta prelazim ograničenje za vožnju, što je poprilično zastrašujuće - ispričao je.

Učinak nije ugodan i imam rupe u pamćenju. Samo pričam gluposti i šetam u krug. To je poput mjesečarenja s aktivnostima - niste svjesni čime se bavite iako još uvijek funkcionišete i radite stvari, objasnio je.

- Jednom sam probao mali dio čipsa s niskim udjelom masti i toliko sam se napio da sam ležao u dnevnoj sobi, povraćajući, prije nego što sam na kraju pao u nesvijest u roku od 45 minuta od jela - kaže Nik.

Bilo je to 2003. godine kada je Nik prvi put primijetio simptome ABS-a. Na poslu je nanosio jake hemikalije za pod i kući se osjećao vrlo loše, prije nego što se onesvijestio.

- Ljekari su rekli kako prekomjerno izlaganje hemikalijama pokreće reakciju i kad sam jeo slatku hranu i ugljene hidrate, dodavao sam ulje na vatru i fermentirao tu hranu - objašnjava.

Nekoliko je pokretača ABS-a, ali obično su uključeni antibiotici.

Što je sindrom auto-proizvodnje piva?

Sindrom auto-proizvodnje piva (ABS), poznat i kao sindrom fermentacije crijeva, vrlo je rijetko stanje. Uzrokovan je prekomjernim rastom kvasca u crijevima koji pretvara višak ugljen hidrata iz hrane u alkohol i oboljeli se napiju. Kako je stanje tako rijetko, o njemu se vrlo malo zna i nije široko prepoznato. Zbog prirode stanja oboljele često zamjenjuju za skrivene alkoholičare. Oni koji imaju to stanje mogu izgledati pijano, znojno, zbunjeni i imaju manje koordinacije nakon što pojedu obrok koji pokreće epizodu. Kako je stanje tako rijetko, lijek još nije poznat, ali smatra se da antigljivični lijekovi za kontrolu rasta kvasca u želucu pomažu.

Nije šala

Ljudi mi se često smiju kad čuju za moje stanje i doživljavaju to kao sreću, no to me uznemirava i napada moju kontrolu nad sobom, objašnjava Nik.

Zbog toga nastaje čitava psihološka šteta jer se osjećate toliko krivima za ono što ste rekli i učinili prethodne noći.

- Ponekad ljudi moje stanje tretiraju kao šalu i kažu da sam jeftin za izvesti van jer mi ne treba piće, ali zapravo je užasno - tvrdi Nik koji svojom pričom želi edukovati ljude o ovom zdravstvenom problemu kako bi njega i druge oboljele manje osuđivali.

- U pravilu imam alkotest koji koristim svaki sat. To je poput plesanja na minskom polju i stalno se provjeravam - govori o životu s ABS-om.