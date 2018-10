Pet načina kako da na putovanjima prespavate besplatno

O da, i to je moguće. Ima načina na koje možete prespavati na putovanjima, a da ne platite ništa. A najbolje od svega je što nije riječ o spavanju na klupi u parku.

Neke od tih tehnika besplatnog spavanja uključuju to da se morate pridružiti nekom klubu ili mreži, ali što je to u poređenju s onim što vas očekuje, a to su besplatna noćenja. Na stranici reidsguides.com navedeno je kako možete putovati i uštedeti novac:

Besplatno noćenje za mir u svijetu

Ideja mreže Servas je da doprinese svjetskom miru uz bolje razumijevanje među narodima u svijetu. Svi zainteresovani putnici druže se međusobno, razmjenjuju iskustva, doprinose razumijevanju različitih kultura. Postoji mogućnost i razmene gostoprimstva, ali nije obavezno.

Spavanje u samostanima

Mnogi samostani u Evropi nude mogućnost putnicima da prespavaju za nula dinara. Gostoprmstvo je jednostavno jedno od njihovih pravila. Takvi smještaji nalaze se u posjednom dijelu samostana u kom se posjetioci mogu kretati. Rijetko se nalaze u gradovima, obično su izolovani što sa sobom nosi dodatne pogodnosti – jedinstveno iskustvo i upoznavanje onih dijelova zemlje koje mnogi turisti nisu u prilici da vide.

Noćenje na aerodromu

Spavanje po aerodromima više nije samo za siromašne i mlade bekpakere. U današnje vrijeme ima sve više ljudi koji čak i žele da prespavaju na aerodromu i takvu avanturu kasnije podjele sa ostalima. Postoji čak i stranica Sleepininairports.net gdje možete pronaći recenzije o spavanjima na svim aerodromima u svijetu.

Dom na pučini

Ako volite da plovite, nemate ništa protiv avantura i novih iskustava možete se ukrcati na neki brod, pomagati posadi, ploviti, upoznavati nove destinacije i besplatno spavati. S obzirom na to da nešto morate i da radite zauzvrat i nije totalno besplatno, nije ni strašno sve dok vam niko ne traži novac. Stranica Floatplan.com je upravo posvećena ovoj avanturi.

Ti u moju kuću, ja u tvoju

Zamjena domora je još jedan od načina kako možete spavati negjde za nula dinara. Home swapping sajt funkioniše na način da vi nekome pozajmite svoju kuću, a zauzvrat ćete kasnije biti u njegovoj. Sve informacije možete pronaći na stranici homeexchange.com.