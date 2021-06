Ljudi na internetu su složni - ovakav gest ljubavi i odanosti još jednom je pokazao zašto je pas čovjekov najbolji prijatelj.

Vjerni pas iz Turske dirnuo je srca ljudi širom svijeta nakon što je trčao za vozilom hitne pomoći u kojem je bila njegova vlasnica.

Naime, vlasnici je pozlilo i vozilom hitne pomoći prebačena je u bolnicu, prenosi novinska agencija TRT Haber.

Devojka je imala dovoljno snage da sama uđe u vozilo, ali njenom psu nije to bilo dopušteno. No, to ga nije spriječilo da trčeći slijedi vozilo hitne pomoći sve do bolnice, piše Kurir.

Kada su stigli do bolnice, psa je unutra dočekalo i nadziralo bolničko osoblje dok su njegovoj vlasnici pružali pomoć. Odani pas jednostavno nije želio da se odmakne od vrata iza kojih se nalazila njegova vlasnica.