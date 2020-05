"Pa, rekli su da nosimo maske": Vozač autobusa ostao u šoku kada je vidio putnicu

Bilo da idemo kolima, biciklom, pješke ili javnim prevozom na posao, oni su jednostavno naš način odbrane od širenja zaraze. Međutim, kao i uvijek u životu, postoje i one osobe koje uvijek odu korak dalje, te zbog nekog detalja, postanu globalni fenomen i viralna slika, prenosi Blic.

Jedna gospođa iz Brazila postala je pravi svjetski hit na svim društvenim mrežama nakon što je vozač autobusa u kojem se vozila, uslikao selfi sa njom u kadru, jer je znao da mu niko neće vjerovati na riječ. Naime, starija gospođa je na licu imala masku, ali ne onu zaštitnu, već masku koju možemo da vidimo na karnevalima poput onih u Veneciji ili Rio de Ženeiru, pa i u spavaćim sobama partnera koji žele da probude stare strasti.

They said put on a mask. They didn’t say which kind of mask! pic.twitter.com/i7v30E8Vu7

— You Have One Job, Stay Indoors (@_youhadonejob1) May 7, 2020