Ovo je lista najvećih "katastrofa" koje mogu da vas snađu na putovanjima

Imajte na umu da na svakom putovanju nešto neće ići po planu. Ipak, šansa da se stvari ne odvijaju po planu udvostručuje se tokom zimskih mjeseci kada je i vrijeme loše. Pročitajte kako da se nosite sa nekim „katastrofama“ koje vam se mogu desiti i poremetiti planove.

Let je otkazan zbog lošeg vremena

Dobra vijest je da će vam avio-kompanija ostaviti mjesto na sljedećem raspoloživom letu čim prođe nepogoda. Loša vijest je da to ponekad zahtijeva čekanje na šalteru koje može da potraje i satima. Srećom, pa savremena tehnologija često dozvoljava da novi termin rezervišete sami preko interneta. Ukoliko nema slobodnih mjesta na sljedećem letu, avio-kompanija nije dužna da vam pronađe hotelsku sobu.

Izgubili ste prtljag

Mnogo više prava imate kada avio-kompanija izgubil vaš prtljag. Prvo morate podnijeti zahtjev prije nego što napustite aerodrom. Idite u kancelariju za prtljag i dobićete broj pod kojim je zaveden vaš slučaj. Pomoću tog broja ćete pratiti prtljag i podnositi zahtjev za odštetu. Avio-kompanija je po zakonu obavezna da vam nadoknadi sve razumne troškove koji nastaju kao rezultat izgubljenog prtljaga. Dakle, ako morate da izađete i kupite majicu avio-kompanija vam to mora i platiti. To ne znači da koristite izgubljeni kofer kao izgovor da kupite odjeću i kozmetiku koju obično ne biste.

Izbacili su vas sa leta

Nakon tuče putnika na letu kompanije United Airlines, avio-kompanije su značajno smanjile broj rezervisanih mjesta u odnosu na kapacitete. Ali i dalje imate više prodatih sjedišta nego što ima mjesta u avionu, posebno tokom praznika. Iako ćete nevoljno napustiti avion, vi ćete to morati da uradite, jer ste potpisali ugovor o prevozu čim ste kupili karte. Svakako avio-kompanija je dužna da vam obezbijedi što raniji let do destinacije. Svako kašnjenje pri dolasku na određenu destinaciju od dva do četiri sata znači da avio-kompanija mora da vam isplati određeni iznos karte. Avio-kompanija takođe može da pokuša da vam ponudi manje novca na licu mjesta, ali na vama je da li ćete to da prihvatite ili ne.

Propustili ste svoj let

Avio-kompanije imaju nezvaničnu politiku da ako se pojavite u roku od dva sata od polaska aviona na koji se niste ukrcali mogu da vam nađu mjesto na sljedećem letu, često bez ikakvih dodatnih troškova. Dakle, budite što ljubazniji, izvinite se što kasnite i šanse su vam bolje.

U hotelu nema mjesta za vas

I hoteli baš kao i avio-kompanije bukiraju više gostiju nego što imaju soba, pa tako ni dolazak u hotel sa rezervacijom ne znači da će uvijek biti mjesta za vas. Međutim, uobičajena je praksa da vam hotel pronađe sobu u obližnjem hotelu. Osoblje na recepciji se neće uvijek samo ponuditi, ali ako ih zamolite da vas „prošetaju“ u drugi hotel imaće na umu da se razumijete u ovo.