Ovo je hotel koji će voljeti ljubitelji skijanja

Naime, Audemars Piguet Hotel Des Horlogers otvoriće svoja vrata 2020. godine.

Gosti hotela imaće priliku da skijaju iz svojih soba direktno do staze ispod, bez ikakvog rizika po život.

Ambiciozni dizajn djelo je arhitektonskog studija Bjarke Ingles grupe (BIG), a osim ski-staze, i eksterijer je dizajniran tako da se savršeno uklapa u pejzaž zapadne Švajcarske.

Inače, hotel nosi ime čuvenog brenda Audemars Piguet, a u njemu će se nalaziti i muzej klasičnih modela ručnih satova.

Love @AudemarsPiguet watches?Take your obsession with their timepieces a couple of notches higher by staying at the watchmaker’s hotel.The Audemars Piguet Hôtel des Horlogers in Vallée de Joux on the Swiss Alps,where the company was founded.Set to open in 2020 #LifestyleAsiaIndia pic.twitter.com/UEYAUmPiK9

— Lifestyle Asia India (@LifestyleAsiaIn) August 4, 2018