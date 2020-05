Ovo je bilo najopasnije mjesto na planeti: Tu su živjela bića koja su danas nezamisliva

Tu gdje je sada pustinja, bio je veliki sistem rijeka koje su proticale i kroz današnji Alžir, jezera i močvara.

Čudno je što su tokom decenija istraživanja tog mjesta paleontolozi našli vrlo malo fosila dinosaurusa - biljojeda koji su tada lutali većim dijelom svijeta. Umjesto toga, tamo su identifikovali mnoge fosile dinosaurusa - mesoždera, letećih gmizavaca zvanih "pterosaurusi" i džinovskih predaka današnjih krokodila.

This new paper "Geology and paleontology of the Upper Cretaceous Kem Kem Group of eastern Morocco" https://t.co/WGNbVwefKn is very paleostunning! Highly reccomended for Kem Kem Group research!#FossilADay #cretaceous #northafrica #kemkemgroup #kemkem #paleontology #geology pic.twitter.com/turqabMaRC

