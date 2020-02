Ovih šest horoskopskih znakova obožavaju da kontrolišu druge

Ovi horoskopski znakovi toliko su sebični da su naučili kako da kontrolišu druge i tako su postali savršeni manipulatori.

Kada treba da uradimo nešto što ne volimo, ponekad to pokušamo da prebacimo na nekog drugog i to je sasvim normalno, ali neki ljudi to stalno primjenjuju. Određeni horoskopski znakovi su ovaj način ponašanja toliko usavršili da je to postala vještina, piše YourTango.

Vodolija

Vodoliji je svijet dosadan od trenutka rođenja. On se ponaša kao da je iznad svega i ne želi da razmišlja o radu. Bilo šta što zahtijeva pravi rad i trud njima je ispod časti, zbog čega lako biraju partnera – traže podređenu osobu kojom mogu lako da upravljaju i koja zaista vjeruje da je Vodolija superiorna. Oni koji su rođeni u ovom horoskopskom znaku veliki su snobovi i zlobni su, pa nemaju milosti prema partneru koji ne radi ono što mu kažu. Oni uspijevaju da navedu svog partnera da radi sve što kažu, ali kada se od njih nešto traži, ne uzvraćaju.

Blizanci

Ako uspiju da izdrže s nekim duže od nedielju dana, Blizanci nađu način da ga podrede sebi i navedu ga da radi ono što oni žele. Rođeni u ovom znaku jako su neodlučni pa sve odluke prebacuju na svog partnera. Oni teško odlučuju da se bace na posao, pa ako išta naprave, naprave to na inicijativu nekog drugog. Blizanci su sebični i rijetko kada uzimaju u obzir tuđe potrebe.

Djevica

Djevica, koja naporno radi na poslu, kod kuće voli da se opusti i odmori, bez obzira na to šta želi i njihov partner, čiji je posao možda i zahtjevniji. Čim završe sa smjenom, Device su završile sa svim poslovima. Daljinski može da im bude udaljen samo pola metra, ali će od partnera tražiti da im ga doda. Djevice su bučne i vole da naređuju svom bračnom partneru, od kog očekuju da sve uradi umesto njih. U suprotnom su spremne da prigovaraju satima.

Rak

Rakovi su jako razmaženi i cijelog života od drugih očekuju da odrade njihovo zaduženje, pa to traže i od partnera, prema kom se postavljaju naređivački. Rođeni u ovom znaku ne žele da uprljaju svoju ličnost radeći kućne poslove i zbog toga stupaju u brak: da bi imali svog roba koji će da plaća račune, pere veš, priprema hranu, čisti kuću i živi za sljedeću naredbu svog voljenog Raka.

Bik

Ovaj horoskopski znak ostaje lijen i u vezi. Ako nešto treba da se uradi, Bik neće mrdnuti prstom, jer je tu njegov partner koji će da opere suđe, sredi kuću i pobrine se da sve bude obavljeno. Rođeni u ovom znaku svesni su ovoga i ne pada im na pamet da se promijene. Oni mogu da žive u potpunom haosu i da im to ne zasmeta. Sve je u redu dok ne moraju ništa da raspreme ili čiste.

Ribe

Ribe mogu da dobiju sve tako što se prenemažu i glume žrtvu, pa im je potreban jak partner koji će sve da radi umjesto njih. Rođeni u ovom znaku traže osobu kojoj ne smeta njihovo maltretiranje i koja ne cijeni sebe dovoljno, pa dopušta drugima da joj zapovijedaju, piše superzena.b92.net.