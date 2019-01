Ovako je izgledao "superkrvavi vuči" Mjesec VIDEOj

Ovo će naime biti posljednji "krvavi Mjesec" ne samo u ovoj, već i u narednih nekoliko godina. Tačnije, ovakav Mjesec ćemo vidjeti tek 2021. godine. U ovakvom pomračenju Mjeseca te godine posmatrači će moći da uživaju čitav sat, prenosi Independent.

"U narednih nekoliko godina ulazimo u ovo neuobičajeno zatišje ukupnih pomračenja Mjeseca", izjavio je Tom Kers, astronom iz Kraljevske opservatorije Grinič.

Pomračenje Mjeseca se dešava kada Mjesec prođe direktno iza Zemlje tako da Sunce, Mjesec i Zemlja postanu tačno ili veoma usko poravnati. Sa Zemlje koja blokira direktnu Sunčevu svjetlost da stigne do Mjeseca, svjetlost se prelama Zemljinom atmosferom prije nego što se odbije od površine Mjeseca, što ga čini crvenom.

Prirodni fenomen se dešava iz istog razloga zbog kojeg sunce pri zalasku ili izlasku ima crvenkastu boju.



