Astrologija tvrdi da ova tri znaka imaju najveći potencijal da postanu arogantne osobe.

Arogantni ljudi znaju da budu jako iritantni i neprijatni za društvo.

Bik

Na skali, nalaze se na 7 nivou. Često se trude da sakriju to od drugih, ali u suštini su jako arogantni. Bik sebe smatra osobom koja je se u svemu oprobala u životu, i zato sebe smatra nespornim stručnjakom u bilo kojoj sferi. Apsolutno je nemoguće raspravljati se s tom osobom, jer Bik ne želi da sluša argumente.

Lav

Najarrogantnije ličnosti se rađaju pod znakom Lava. U dubini duše oni su izraženi egoisti, koji sebe smatraju centrom svijeta oko kojih bi svi ostali trebali da se okreću. Navike lava i njegov način komunikacije jasno pokazuju da je ovo jaka ličnost, koja zahtjeva poseban tretman.

Vodolija

Ova osoba je izraženi individualista. Vodolija ide svojim putem, i bira samo one ljude koji imaju ista interesovanja kao i one. One imaju nestandardan pogleda na život.

Jako cijene svoje stavove i mišljenje i smatraju da rijetko ko može da im parira.