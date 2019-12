Ova 3 znaka će doživjeti pravi ljubavni brodolom u 2020. godini

Astrolozi su pratili položaje planeta u narednih 12 meseci, kako bi napravili prognoze za ljubavna dešavanja u 2020. godini, kada su pronašli da će tri horoskopska znaka preživjeti najteže ljubavne brodolome.

Dok nekima slijede teški rastanci, drugi će se suočavati sa negativnim emocijama zbog kojih mogu da ostanu usamljeni.

RAK

Iako su uglavnom otvoreni i spontani, Rakovi će tokom cijele naredne godine biti veoma neodlučni po pitanju svog ljubavnog života. To je dobro ako gledate na stvari iz drugačije perspektive. Ali ukoliko provodite previše vremena pitajući se: "Šta ako?", možete da ostavite loš utisak na partnera, koji će se osjećati nesigurno i zapostavljeno. Rakovi će imati poteškoću da shvate svoja osjećanja, ali i da ih pokažu, i na kraju zbog toga mogu da izgube osobu koja im znači. Dok se od njih ne očekuje da moraju da budu romantični, trebalo bi da više pažnje obrate na ono što stvarno žele. Osim toga, Rakovi bi trebalo da počnju da izražavaju svoje želje i emocije direktnije osobi koju cene i vole.

LAV

Lavovi su prepoznatljivi po svojoj divljoj i neukrotivnoj energiji, zbog koje su veoma popularni među ljudima, ali u 2020. godini pripadnici ovog znaka će možda zateći sebe u vezi koja ih ne ispunjava zbog čega će postati mračni i depresivni. Iako osobe u vezi treba međusobno da se dopunjavaju i cene, zbog svoje egocentričnosti Lav ima potrebu da bude sa partnerom koji će im ukazivati pažnju i pohvaliti zbog uspjeha, bez potrebe da se takmiči sa njim. Koliko god otvoreno razgovarali o svojim stavovima i potrebama, rođeni u znaku Lava će imati osjećaj da ih partner ne razumije i da ne čini ništa za njih. To će vam stalno donositi nemir i duševnu bol.

VAGA

Vage nisu kritične, već imaju visoke standarde u vezi i po pitanju partnera. S obzirom na to da su analitične i dobro organizovane, Vage vole da prave planove i da se slijepo drže toga. Naravno, na ljubavna dešavanja niko ne može da utiče, međutim u 2020. pripadnici ovog znaka će priželjkivati da sretnu osobu koja će odgovarati njihovim kriterijumima. Često će ljubav tražiti na pogrešnim mestima i svoju pažnju pridavati beznačajnim stvarima i ljudima. Zbog toga se mogu duboko razočarati i osećati usamljeno. Sa druge strane, ako i naiđu na neku osobu koja im se učini odgovarajućom, imaće problem da se vežu za nju i stalno će imati potrebu da je odguruju od sebe. To će neusmnjivo dovesti do raskida veze.