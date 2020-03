Proljeće 2020. donijeće tek jedno pomračenje na nebu (i to tek pri kraju proljeća), što znači da će u nekom dubljem smislu biti stabilno ili će se događaji koji su se već pokrenuli, samo nastaviti očekivanom putanjom.

Najmarkantija promjena na nebu dogodiće se na samom početku proljeća, odnosno 22. marta 2020. kad će Saturn, nakon više od pune dvije godine, napustiti znak svog sjedišta (u kom je izuzetno snažan) – Jarca, te preći u znak Vodolije. Ovdje će boraviti baš cijelo proljeće, da bi se 3. jula opet retrogradno vratio u Jarca.

Proljeće sa Saturnom u Vodoliji donijeće sigurno olakšanje Jarcima i dugoočekivan predah od mnogih napora kroz koje su gradili dijela koja će za njih imati posljedice za decenije njihova života. Stoga će gotovo svi kardinalni znaci (Jarčevi, Rakovi, Ovnovi i Vage) osjećati kao da im je neko maknuo teret s leđa i doživjeće svo proljeće kao otvarenje duše k novim prilikama, lakoći i boljem raspoloženju uopšteno. Za mnoge će to biti zaista pravo pravcato proljeće.

Dodamo li tome da će Jupiter boraviti u Jarcu, za očekivati je da će Jarčevi tokom proljeća zaista prodisati punim plućima, dok će ostali kardinalni znaci bez obzira na olakšanje, povremeno upadati u zamke nerealnih procijena ili samohvale bez argumenata, pa neka i dalje provjeravaju činjenice. Čak i onda kad im se sve čini daleko lakše nego do nedavno.

S druge strane, Vodolije će postati zatvorenije i počeće da se bave nekim ozbiljnim, turobnijim temama. Vrlo je vjerovatno da će im tokom proljeća biti najavljene neke životne teme koje bi najradije izbjegle, ali će kasnije njima morati da se pozabave, htjele to ili ne. Zato je važno da odmah, u startu, sve shvate najozbiljnije i podjednako zrelo pristupe svemu što im život donese ili otvori, pa makar to bilo i neprijatno. Ostali fiksni znaci (Lavovi, Škorpije i Bikovi) počeće da se suočavaju s nekim preprekama na koje možda nisu bili spremni, ali moraće da im pristupe efikasno i sa strpljenjem.

Ono što će još posebno obilježiti ovogodišnje proljeće jest dugi boravak Venere u znaku Blizanca, i to od 4. aprila do 8. avgusta 2020., a koja će od 14. maja do 26. juna biti u retrogradnom hodu. U prevodu, Venera će sigurno oplemeniti ovaj znak i sve one koji tu imaju podznak ili pak neke značajnije planete. Svi takvi biće privlačni drugima i raspoloženi za ljubav, lakše će komunicirati i uspostavljati odnose u svakom pogledu, pa i u poslovnom, dok bi u periodu retrogradnosti Venere trebalo da rješavaju neke stare zaostale priče povezane s emocijama ili će analizirati svoja osjećanja da bi kockice složili na nov način. Nije isključeno ni da se pojavi neki ljubavni lik iz prošlosti, a sve kako bi se razbistrila njegova (njena) uloga i uticaj.

Mars će tokom proljeća boraviti u Vodoliji i Ribama, pa će pripadnici ovih znakova biti angažovaniji više nego inače u raznim podučjima života. Neka samo ne zaborave na opuštanje i odmor kako ne bi pregorjeli.

Tokom kraja marta i većim dijelom aprila mogući su mali konflikti na temu dominacije zbog kvadrata aspekata između planeta u Jarcu i Ovnu, ali i tema slobode zbog kvadrata Urana iz Bika prema Saturnu u Vodoliji. Mnogi će se pitati imaju li dovoljno slobode i šta im to znači, neki će pokušavati da spoje staro i novo na nespojiv način, a sve će to stvarati jednu kombinaciju kad će im biti potrebno trezvenosti i mudrosti da se stvari postave jasno i stabilno tamo gdje im je i mjesto. Ali sve zajedno, neće se događati ništa drastično.

Maj će vjerovatno će biti i najprijatniji jer će planete iz Bika biti podržane Jupiterom i Plutonom iz Jarca, ako izuzmemo Saturn u Vodoliji koji će tek povremeno ograničavati proljetne rapsodije. Tada su moguća i konkretna postignuća ili praktična ostvarenja mnogih tema, pa će mnogi krenuti da ostvaruju svoje snove. Neptun iz Riba pomagaće im u tome skladnim sekstilima s Jarcem i Bikom.

Jun neće donijeti ništa posebno novo od onog što se već pokrenulo, sve će teći uredno, osim poneke iluzije.

Za preporuku je da se držimo realnosti i činjenica tokom tog mjeseca. Naime, 5. juna 2020. u 19,25 sati (po griničkom vremenu) dogodiće se pomračenje Mjeseca na 15,34 stepenu Strijelca. Osim što će pripadnicima ovog znaka donijeti neka emotivno unutrašnja previranja kroz koja će možda stavljati tačku na “i” da bi krenuli novim pravcem, a kako je ista u kvadratu s Neptunom i bez nekih osobitih jačih aspekata, to bi se neki mogli zaplesti u iluzije do te mjere da ne vide jasno dalje od svog nosa. Tih dana najbolje je ne donositi nikakve važne odluke, nego pričekati dan, dva da se situacija razbistri. Svakako prespavajte, jer već sutra, sve će izgledati drukčije. Takođe je moguće da za vrijeme te eklipse do pretjerivanja u konzumacijama pića, droga i sličnog, ali i do pogrešnih procjena. Za sve važi da se suzdrže i strpe.

Početak ljeta, 21. juna 2020., donosi događaje koji će nekim verovatno promjeniti neke teme u životu, ali o tome u našoj ljetnjoj prognozi, piše superzena.b92.net.