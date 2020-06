Otjerao premijera pred novinarima: "Sklanjaj se s mog travnjaka, tek sam ga sredio

Tokom konferencije za predstavnike medija u predgrađu Gugong u Novom Južnom Velsu, premijer Autralije je, između ostalog, govorio i o renoviranju domaćinstava i o tome kako bi u tome građanima mogla da pomogne vlada.

"Guys, I've just reseeded that."Prime Minister Scott Morrison was interrupted during a press conference by an unimpressed homeowner who told the assembled press pack to get off his lawn. Full story: https://t.co/8wfCbteTsz 6.00pm on #9News pic.twitter.com/tkO454G6Wb

— Nine News Australia (@9NewsAUS) June 4, 2020