Otac kćerki dao "najgori poklon ikada", dobio reakciju kakvoj se nije nadao

Mladi otac koji je odlučio da se za Božić našali sa svojom malom kćeri i pokloni joj "najgori novogodišnji poklon" iznenadio se njenom reakcijom kada je vidjela šta je dobila.

Naime, on je u ukrasni papir zamotao bananu i snimao kćerku dok je odmotavala ono što joj je poklonio.

Snimak je ubrzo završio na Tviteru gdje se može vidjeti koliko je dijete veselo zbog toga što je dobilo poklon.

"Pokušao sam kćeri dati najgori novogodišnji poklon, ali nisam očekivao ovakvu reakciju", napisao je ovaj korisnik.

U snimci se može vidjeti kako ona s entuzijazmom odmotava poklon i oduševljava se kada shvati da je u pitanju banana.

"Banana! Mama, otvori je! To, sviđa mi se!", uzviknula je djevojčica kad je vidjela šta je dobila.

Snimka je za nekoliko dana zaradila skoro milion i po lajkova, tvitalo ju je više od 403.000 ljudi, a čak 9.500 korisnika napisalo je komentar kada ju je pogledalo.

U velikom broju komentara može se vidjeti da ova djevojčica nije jedina koja je dobila ovakav poklon za Božić i da su mnogi roditelji zbijali slične šale sa svojom djecom, samo što nisu svi reagovali ovako oduševljeno.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019