Jovan Crnović, kako se predstavlja na društvenim mrežama, i njegov drug David Brkljač iz Novog Sada okosnica su grupe "Crni Srbi" (Black Serbs), neobičnog sastava koji kroz muziku i šaljive video-klipove govore o Srbiji.

To možda ne bi bilo neobično da Jovan zapravo nije Afroamerikanac koji sebe naziva “Srpskim Obamom". Ovo ekipa ima dobre vijesti za one koji ih vole - za nekoliko dana izlazi njihov album prvenac, a mjesec dana kasnije Srbi će imati priliku da vide "Crne Srbe" uživo i to na Egzitu.

Crne Srbe u Čikagu posjetila je ekipa "Glasa Amerike", koju su dočekali sa pogačom i rakijom.

"Dobrodošli prijatelji. U ime života, u ime smrti, u ime časti. Neka sve ide bestraga", na početku snimka poželjeli su domaćini medijskoj ekipi dok su lomili pogaču.

Na kraju, Jovan je poslužio novinarku, a čime drugom nego - rakijom i kiselom vodom.

Inače, Jovanovo pravo ime je Džibri Bel, ali ga je sam promijenio u Jovan Crnović.

"U Srbiji Džibri zvuči kao đubre, kao smrdi, pa sam rekao zovite me Crni Jovan", objasnio je.

Zašto je ovaj momak iz Čikaga baš toliko zavolio Srbiju? "Krivac" je David i njhovo prijateljstvo započeto u Južnoj Dakoti, kako kaže pre šest-sedam godina. David je Jovana naučio srpski jezik tako dobro da danas može da repuje na našem jeziku i govori ga bolje nego većina stranaca.

Kako je David otkrio njihovo prijateljstvo počelo je tučom, tačnije Jovanov i Davidov drug su se potukli, ali deblji kraj je izvukao Jovan. Tri mjeseca kasnije saznao je da je Jovan dečko njegove sestre. Od tada do danas, ovaj dvojac je nerazdvojan.

Jovan kaže da je dolazak u Srbiju promijenio njegov život.

"Sviđa mi se Srbija. Najbolji ljudi", kaže Jovan i dodaje da ono što ljude u Srbiji razlikuje je "život, rakija, žena..."

"Srbija do Tokija"

“Crni Srbi” postali su popularni prije pet godina kada su snimili prvi video “Serbia coming to America” u kom tamnoputi Jovan u Mekdonaldsu u SAD priča na srpskom, traži ćevape i rakiju, psuje (i to baš mnogo), svađa se, a na kraju čak i pjeva pjesmu "Prokleta je Amerika".

Prvi video snimci ovog neobičnog dvojca bili su šaljivi, pa pored nastavka “Serbia coming to America”, objavili su i epizodu u kojoj obučeni u dresove Crvene Zvezde i Partizana zaustavlju ljude na ulici kako bi ih pitali za koga navijaju da bi im demonstrirali kako izgleda rivalitet ova dva kluba u Srbiji.

Ubrzo su se okrenuli jednoj od stvari koja ih spaja - hip-hop. Počeli su zajedno da prave muziku, pišu pjesme na spskom jeziku, a u međuvremenu bend je rastao pa danas broji mnogo više članova. Jedna stvar se nije promijenila - osnovni motiv i dalje je Srbija, zapravo sve vezano za srpsku kulturu, hranu, piće ili košarku. Njihove pjesme obiluju stihovima kao što su "Želi burito, želi tekilu, ma hoćeš burek sa sirom i lozu rakiju" (Balkan Latino) ili "ja rintam i rintam, malo rakiju cirkam" (Rintam), a spotove nerijetko snimaju u nekoj varijanti srpske narodne nošnje. "Kažu Srbija je mračna, svijet priča svašta. To je vaša bujna mašta, vi ste brate ludi, to su dobri ljudi",repuje u jednoj pjesmi “Srpski Obama”. I spotovi su često u istom tonu. Recimo, spot za pjesmu "Kako hoćeš" objavljenu 2017. godine snimili su u Davidovom rodnom Novom Sadu, dok spot za pjesmu "Bijemo" počinje snimcima sa vječitog derbija.

Posebnu pažnju domaće publike privukli su pjesmom "Ballin Like Jokić" prije godinu dana. Pjesmu počnje riječima "Još od kad sam bio klinac, mislim da sam Vlade Divac" i "Još od malih nogu hvalim Bogu Bodirogu"...