Ona je najfatalnija baka na svijetu

Teško da do sada niste čuli za Đinu Stjuart, "najseksepilniju baku na svijetu", s obzirom da je Internet prepun tekstova i fotografije ove plavokose dame. Ona je u septembru proslavila 50. rođendan, premda bi joj malo ko dao toliko pri pogledu na njeno izvajano tijelo i mladoliko lice.

Đina se proslavila sjajnim izgledom i provokativnim fotografijama na kojima je uglavnom pozira golišava ili u bezobraznim izdanjima.

Ona tvrdi da se podvrgla samo jednom estetskom zahvatu do sada, povećanju grudi, a da se za sve ostalo na njoj pobrinula majka priroda.

Ipak, prije nekoliko mjeseci je fatalna plavuša otkrila da praktikuje tretman krioterapijom kako bi sačuvala lijepu i zategnutu kožu.

"Za te tri minute tretmana, bukvalno se smrznem, ali znam da vrijedi" - istakla je ova Australka.

Ovu terapiju slavne zvijezde obožavaju, a riječ je o tretmanu koji služi za liječenje povreda, oporavak mišića i oživljavanje kože, a izvodi se izlaganjem cijelog ili određenog dijela tijela vodenoj pari na tri minuta.

Đina je priznala da i fizička aktivnost doprinosi tome što dobro izgleda, ali pozitivne misli i izbalansirana ishrana.

-Živim blizu plaže i volim bosa da šetam uz more svaki dan. Napravim 10.000 koraka dnevno, a to mi pomaže da održim dobro raspoloženje. Uz to pijem i puno vode i unosim u sebe antioksidanse. Borovnice su moje omiljeno voće. Iz ishrane sam izbacila sav gluten i mnogo se bolje osjećam kada jedem više malih obroka sa zdravim namirnicama. Istina je da smo ono što jedemo, osjećamo i mislimo. Sve to nas hrani na različite načine svakog dana - otkrila je i dodala da je ključ eliminacija stresa.