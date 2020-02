Ona je od septembra 2019. godine dio posade Internacionalne svemirske stanice, a u januaru se zaputila na čak dvije "šetnje"“ po kosmosu.

Dok je plutala u kosmosu uspjela je da napravi i nekoliko fotografija, i da onima koji su ostali na Zemlji približi svijet izvan svijeta.

U tvitu piše da je koristila nikon D5 sa 28-milimetarskim sočivom, koji se nalazio u zaštitnoj kutiji. Jedna od fotografija snimljena je u tradicionalnom selfi stilu, budući da je kameru usmjerila direktno ka svom licu, dok se na staklu njenog šljema vidi i Zemlja.

Fine, visor up this time – but at least the magnificent Earth still makes an appearance too. All #spacewalk #selfies (and other photos) made possible with a Nikon D5 with a 28 mm lens in a protective housing (visible in center of 2nd photo). #SelfieSunday pic.twitter.com/AlmUjvCWDj

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) January 26, 2020