Od toalet šolje sa dijamantima, do lažnog snjega od 2.000.000 $! Najskuplji pokloni slavnih zvijezda

Mnoge poznate holivudske ličnosti žele da iznenade svoje bližnje skupocenim poklonima, a neki od njih kupe toliko skupe poklone za Božić, da postaju bizarni.

Naime, dugačka je lista slavnih koji su se razbacivali novcem u prošlosti, a ovo su najinteresantniji primjeri među poznatima.

Kad zvijezde pretjeraju s poklonima, prva asocijacija je na fudbalera Dejvida Bekama koji je svojoj supruzi za Božić prije 15 godina pod novogodišnjom jelkom ostavio tašnicu sa dijamantima vrijednu 121.129 $, kao i novi Rols Rojs ispred vile vrijedan 323.000 $.

Holivudski šmeker Ben Aflek je svojoj bivšoj supruzi Dženifer Garner kupio preskupi 7-karatni dijamantski prsten, dok je bivšoj vjerenici i latino divi Džej Lo kupio WC šolju obloženu dijamantima, rubinim i safirima koja košta 105.000 $.

- Dženifer je moja princeza i zaslužuje samo najbolje, čak i kada je riječ o WC šolji - rekao je tada Ben.

Engleski glumac Džud Lou je bivšoj vjerenici Sijeni Miler poklonio klavir, a onda joj je na prsten stavio safir vrijedan 161.500 $. Iako je bio veoma darežljiv, Džud je Sijenu prevario nekoliko puta, pa je ta veza ipak pukla.

Paris Hilton (37) je jedne godine sama sebi kupila poklon za Božić odnosno ružičasti "Bentley Continental GT" vredan 285.000 dolara, čija je kontrolna ploča prekrivena dijamantima, a danas sličan ima najmlađa milijarderka na svijetu Kajli Džener.

Američka diva Bijonse je svom suprugu kupila luksuzni automobil "Bugatti" vredan 2 miliona dolara, što je možda jedan od najskupljih poklona ikada, dok je on njoj kupio Hermes Birkin tašnu vrijednu 350.000 $.

Oni su zatim kupili svojoj ćerki Blu Ajvi lutku od 60.000$ koja po sebi ima dijamante, bijelo i žuto zlato, a to je jedan od najskupljih i najbizarnijih poklona koje su slavni dali svojoj djeci.

Bokser Majk Tajson je svojoj bivšoj ženi Robin Givens poklonio zlatnu kadu od dva miliona dolara, a ovaj poklon je oduvijek okarakterisan kao "bacanje para".

Nik Kenon je svojoj bivšoj supruzi Maraji Keri kupio Rols Rojs od 400.000 dolara za Božić, a ona svake godine upravo za ovaj praznik zbog autorskih prava na pjesmu "All I Want For Christmas" dobije još milion dolara.

Otac Tori Speling je kupio svojoj ćerki lažni snjeg u vrijednosti od 2 miliona dolara, kako bi u Kaliforniji stekla utisak "snježne bajke". Ona je isto ponovila 2009. godine i pokazala snježne pahulje svojoj djeci.