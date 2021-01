Od Igre prestola, sunčanja sa Putinom do izleta sa Titom – kako je Berni Sanders osvojio internet

Gostujući u emisiji Lejt najt (Late Night), internet mimovi inspirisani Sandersom, koji je na Bajdenovoj inauguraciji sjedio skrštenih ruku ušuškan u debelu jaknu i braon vunene rukavice, bili su prva stvar za koju je senatora pitao domaćin Set Majers.

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021