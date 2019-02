Novak Đoković u stilu "Da sam pauk" FOTO

U ovu "igru" uključio se i najbolji teniser svijeta Novak Đoković, koji je postavio sliku na Tviteru uz opis "Da sam pauk, mali pauk".

Do sada su se na društvenim mrežama pojavili broji zanimljivi snimci ovog izazova na društvenim mrežama.

I fudbaler Kristal Palasa Luka Milivojević je proslavio pogodak u stilu "pauka".

REPORT: Luka Milivojevic's penalty and Jeffrey Schlupp strike boost Crystal Palace's relegation hopes at the expense of Fulham https://t.co/ytvRocH3jW pic.twitter.com/86QYZHP5yR

— MailOnline Sport (@MailSport) February 2, 2019