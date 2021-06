Njemačka se ponovo mjeri, u milimetar

Savezna Republika Njemačka biće ponovo izmjerena - tačno u milimetar. Vlasti žele da koriste preciznije podatke za istraživanje klimatskih promjena i autonomnu vožnju. Narednih nedjelja timovi geometara radiće non-stop.

Ovog ljeta Njemačka će biti ponovo izmjerena. "Izvanredna akcija", kaže Andre Ziland iz Državnog zavoda za geoinformacije i geodetske poslove Donje Saksonije u intervjuu za portal javnog servisa. To je posao koji mora biti vrlo precizan obavljen.

Od 7. juna do 15. jula, osnovni geodetski podaci biće obnovljeni za cijelu Saveznu Republiku Njemačku. To znači da će od obale do Alpa geodetski timovi provjeravati položaj i visinu 250 mjernih mjesta u Njemačkoj. Njihova misija je da odrede sve nove koordinate - do u milimetar.

Tačnost do "veličine sjemena gorušice"

Trideset pet saveznih i pokrajinskih istraživačkih timova opremljeno je najsavremenijom opremom. Sva mjerenja se vrše uz pomoć satelita. Koriste se tri satelitska navigaciona sistema: američki GPS, ruski GLONASS i evropski Galileo. Radi se danju i noću.

Podatke će potom obraditi Savezni zavod za kartografiju i geodeziju (BKG) u Frankfurtu na Majni i Pokrajinski zavod Donje Saksonije.

"Mjerenja traju 24 sata", objašnjava Ziland i kaže da je zato rezultat vrlo precizan, s odstupanjem od samo oko dva ili tri milimetra. "To je gotovo veličine zrna gorušice."

Takozvana osnovna mreža mjernih tačaka stvorena je 2008. i sada treba da se ažurira. Potom će se novi podaci uporediti s onima od prije 13 godina.

Profitiraće zaštita obala i istraživanje klime

Prema Zilandu, geolozi će između ostalog pogledati da li je bilo pomjernja tla. Vjeruje se da Njemačka tone prema obali i diže u planinama. To se može dokazati mjerenjima.

Podaci ponovnog mjerenja tada bi mogli da se koriste, na primjer, za zaštitu obale, ali i istraživanja autonomne vožnje i klimatskih promjena, piše DW.