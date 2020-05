Nivo mora do kraja ovog vijeka moga bi se povećati za više od metar

Nivo mora na planeti raste brže nego što je do sada predviđano i do kraja ovog vijeka mogao bi da se poveća za više od jednog metra ukoliko ne dođe do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, pokazuju rezultati istraživanja u kojem je učestovalo više od stotinu stručnjaka.

Kako prenosi londonski Gardijan, na osnovu novih saznanja o osjetljivosti klime i topljenju leda u polarnim oblastima, stručnjaci tvrde da gradovi u priobalnim područjima na planeti treba da budu spremni za porast nivoa mora, koji bi, kako ističu, mogao da se poveća i za pet metara do 2300. godine, odnosno, ranije nego što su to predvidjele Ujedinjene nacije. Globalni porast nivoa mora od nekoliko metara pogodio bi mnoge gradove na obalama, kao što su Majami, Njujork, Aleksandrija, Venecija ili Bankgkok, a neki od takvih gradova bi usljed toga možda morali da budu potpuno napušteni jer ih nije moguće odbraniti, kaže jedan njemački stručnjak. Kako navodi Gardijan, prema najgorem scenariju, koji podrazumijeva povećanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i globalni porast temperature od 4,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba, nivo mora u svijetu će do 2100. godine porasti za 0,6 do 1,3 metara u odnosu na trenutni nivo, pa bi bez domova mogle ostati stotine miliona ljudi. Poređenja radi, ako čovječanstvo uspije da smanji emisiju ugljen-dioksida i rast temperature zadrži na dva stepena Celzijusa, porast nivoa mora iznosio bi podnošljivijih pola metra.