Nevjerovatno kako je preživio: Ronioca iznenada progutao kit VIDEO

Protagonista ove priče je 51-godišnji Rajner Šimpf, reditelj emisije „Dive Expert Tours“ iz Južne Afrike, koji je sa svojim timom ronilaca otišao istočno od Kejptauna kako bi dokumentovao trku sardina i predatora.

No, sve je krenulo naopako i cijela situacija podsjećala je na priču o Pinokiju. Šimpf je doslovno bio usisan u kitova usta pred zapanjenim prijateljima, prenosi italijanski list Il Mattino.

From Hell and Back as Rainer Schimpf, 51, himself trapped in the jaws of a whale pic.twitter.com/h9TSFuIWO0

— stan isaac mugi (@stan_mugi) March 8, 2019