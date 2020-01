Neobična pojava: Na čelu mu se otvara krst i krvari, a iz rane se širi miris tamjana

Nenad Paunović (33) tvrdi da mu se rana pojavljuje već 10 godina, krvari po sedam dana, a lijek je bezuspješno tražio u medicini i crkvi.

Sudbina Nenada Paunovića (33), veterinara iz Pančeva, čije čelo i u ovom času krvari iz rane u obliku krsta, okrenula se naglavačke prije 10 godina.

Naime, tada je krstio svog druga, a sveštenik mu je uljem pomazao čelo u obliku krsta, poslije čega je dobio, kako kaže, reakciju na koži, o čemu je Kurir juče pisao.

Od tada pa do danas on više ne živi svoj dotadašnji život, jer mu se uoči Božića, Uskrsa i Bogojavljenja pojavljuje prvo krst na čelu, potom iz njega curi tečnost koja podsjeća na limfu, a onda krenu sukrvica i krv. To traje sedam dana, poslije čega se sve povlači i nema ožiljka.

Drugi život

Neki ljudi govore da se sam reže po čelu, dok oboljeli dolaze kod njega i mole ga da im pomogne u izlječenju. - Cijelo tijelo me boli! Svaki mišić. U početku sam išao kod ljekara da vidim šta mi se to dešava. Niko nije znao da mi kaže jer su svi rezultati analiza bili odlični - priča u dahu Nenad, otac dvogodišnje kćerke. I u tom času, na drugi dan Božića, čelo mu je krvavo i širi se miris tamjana.

Kako kaže, tražio je lijeka u medicini i u crkvi, ali ga nije našao, a sjeća se kad mu se taj krst prvi put pojavio na čelu. - Otac je bio u čudu, nevjerici. Kad je krenula krv iz te rane, majka se uplašila i iste noći me vodila kod ljekara. Prije toga počela je da me boli glava, pa oči. Potom se pojavio obris krsta na čelu i potekla neka tečnost. Poslije nje sukrvica, pa krv. Sve se poslije povuklo, bez traga. Ali se javilo ponovo na Badnje veče prije 10 godina - priča Paunović i dodaje:

- Suprugu Bojanu upoznao sam u prodavnici u danima dok sam imao krst na čelu. Gledala me je kao čudaka, a potom je mislila da sam lud. Kako je vrijeme prolazilo, pomirila se s tim da mi se to pojavljuje pred velike vjerske praznike. Sada joj je to obična stvar - priča Pančevac.