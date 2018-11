Nekoliko znakova koji otkrivaju da mu se zaista sviđate

Često se govori kako su žene mnogo komplikovanije od muškaraca, te kako ih je samim time mnogo teže "pročitati". Kosmopolitan je zato naveo nekoliko znakova koji ukazuju da se sviđate jačem i "lakše shvatljivom" spolu.

Ako vam on stalno pokazuje stvari koje mu se sviđaju na taj način vam želi pokazati da mu je stalo do toga da vi znate šta voli. Također na taj način pokušava provjeriti da li se i vama sviđaju iste stvari.

On gotovo nikada ne koristi telefon kada je sa vama, osim kada primi neočekivan poziv ili kada vam pokazuje nešto. Svjestan je da je stalno provjeravanje telefona nekulturno i ukoliko svu svoju pažnju fokusira na vas, to je jasan znak da mu se sviđate.

Ukoliko vas nekada dotakne u prolazu, stavi svoju ruku na vaše rame ili vas jednostavno drži za ruku to znači da vam želi biti bliže.

Prije nego upoznate roditelje od vašeg partnera, morate proći kroz fazu upoznavanja njegovih prijatelja, a to često može biti jednako ozbiljno. Ako on stalno priča o vama i poziva vas da provodite vrijeme sa njegovim prijateljima to je jako dobar znak jer vas na ovaj način pušta u svoj život i blizu ljudi do kojih mu je najviše stalo.

On se ne boji ostavljati stvari u vašem stanu i ne pravi veliku dramu oko toga, te to znači da se sa vama osjeća opušteno.

Jedna od najboljih stvari u vezi jeste kada prestanete izlaziti na samo sat-dva i kada se počnete viđati i na drugim poljima. Naprimjer, ukoliko mu nije problem otići sa vama da platite račune ili da kupite namirnice, to znači da želi provesti što više vremena sa vama.

Ako se on ne žali na količinu vremena koje provodite skupa, nije ga strah izraziti svoje emocije pred vama i trudi se biti kreativan da bi vas zadivio onda to sve crta vrlo jasnu sliku da mu se sviđate.

Muškarci su jednostavni i jako ih je lako shvatiti, ako je zainteresovan primjetićete to po sitnicama.