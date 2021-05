Nekoliko mitova o mačkama u koje vjeruje veliki broj ljudi

Mnogi ljudi vjeruju da su mačke osvetoljubive i velika zlopamtila, no Kulikova tvrdi da ovakve tvrdnje nemaju nikakve veze s istinom.

"Kada mačke obave nuždu tamo gdje ne bi trebale, ne čine to zato što vam se žele osvetiti. Naprotiv, vode se instinktom i to je jedini razlog zbog čega učine nešto zbog čega bi se vlasnik kasnije mogao naljutiti. One ne razumiju da su pojedine stvari skupe, odnosno da će vlasnik morati platiti za štetu koje su napravile. Osim toga, uzmite u obzir da one žele obilježiti teritorij na kojem žive. Mnogi ne odvajaju dovoljno vremena da upoznaju i razumiju svoju mačku, pa za probleme koje pravi koriste izgovore kao 'u pitanju je osveta' i slično", kaže Kulikova.

Na prvi mit nadovezuje se s drugim - mačke obavljaju nuždu na stvari ljudi koji im se ne dopadaju.

"Baš naprotiv, mačke će ovakvo nešto uraditi ako osjete da je njihov vlasnik ljut na njih. Dakle, nije u pitanju osveta nego ponuda za pomirenje. Naprimjer, mačke u prirodi na slične načine označavaju tragove drugih mački koje imaju slabu komunikaciju i odnos sa ostatkom grupe kako bi im pomogle da se lakše uklope i povežu", govori.

Govoreći o oštećivanju namještaja, Kulikova govori kako nije istina da mačke grebu namještaj jer nisu dobro odgojene i u inat vlasnicima.

"Mačke imaju potrebu da grebu, ne samo da bi skratile nokte nego i zbog obilježavanja teritorije. Osim mirisa žele ostaviti i vizuelni trag i vlastitu oznaku na mjestu koje smatraju svojim. Isto rade i u prirodi, kada grebu drveće i ograde. Bez obzira koliko je nastavite kažnjavati zbog grebanja namještaja - ona će to nastaviti raditi jer je na to navodi njen instinkt. Međutim, ovakve probleme možete smanjiti kupovinom više grebalica koje ćete poredati u različite prostorije u kući", savjetuje ekspertica.

Mačkama je potreban trening. Mnogi ljudi vjeruju da je pse potrebno istrenirati, a mačke je, s druge strane, moguće pustiti u kuću bez ikakvih pravila i treninga. Kulikova ističe kako ovo nije istina te kako mačke takođe moraju proći kroz određeni trening i naučiti nekolicinu pravila.

Većina vlasnika smatra da se ne moraju igrati sa svojom mačkom, odnosno da se ona može zabaviti i sama.

"Naravno, ako mačka redovno izlazi napolje - onda će u kući imati manju potrebu za druženjem i više će odmarati. Ali ako je stalno u kući, onda je vlasnik dužan da se s vremena na vrijeme igra s njom i zabavi je. Ako želite da stvorite jaču vezu s vašim ljubimcem - provodite više vremena igrajući se s njim", govori.

Postoji mit da mačke mogu preživjeti pad sa bilo koje visine jer će se uvijek dočekati na noge.

"Naravno, mačke imaju razvijene reflekse koje im pomažu da se spretno dočekaju na noge, međutim, postoje slučajevi u kojima ipak ne uspijevaju reagovati na vrijeme. Naprimjer, ako mačke padaju s nižih spratova nerijetko neće imati vremena da se okrenu i dočekaju na noge. Slično se dešava i kada padaju sa veće visine, moguće je da ih blokira šok - zbog čega se neće znati dočekati na noge. Osim toga, ne treba vjerovati ni da mačke mogu preživjeti bilo koji pad. Baš naprotiv, neki mogu biti kobni, a drugi ih mogu ozbiljno povrijediti", kaže ekspertica.

Mačke se ne vežu za vlasnika, nego za kuću. Prema riječima Kulikove, ovo je poluistina.

"Mačke koje od početka života borave u kući su vrlo vezane za svoje vlasnike, ali će im vjerovatno biti potrebno više vremena da se naviknu na promjenu lokacije ukoliko vlasnici odluče seliti. Naučnici su u nekim eksperimentima mačke ostavljali same u nepoznatim prostorijama, a zatim su ih u istom prostoru ostavljali sa njihovim vlasnicima. Životinje su se osjećale mnogo ugodnije kada su u nepoznatom prostoru boravile sa ljudima na čije su prisustvo navikle. S druge strane, mačke koje žive vani, a 'vlasnike' posjećuju samo zbog hrane - one se više vežu za kuću, nego za osobu koja ih hrani", govori.

Psi i mačke su veliki neprijatelji. Možda zvuči iznenađujuće, ali veliki broj ljudi i dalje vjeruje u ovaj mit.

"Ukoliko ih odgojite i istrenirate kako treba, mačke i psi će se vrlo dobro slagati. Često se dešava da se mačka i pas slažu puno bolje nego, recimo, dvije mačke. Razlog tome je činjenica da mačke jedna drugu vide kao konkurenciju, dok im pas ne predstavlja nikakvu prijetnju u osvajanu teritorije, partnera i hrane", ističe Kulikova.

U konačnici, posljednji mit koji je ekspertica razbila je - mačke mogu jesti ribu, salamu/kobasice i piti mlijeko.

"Mačke jedu živo meso, pa im samim time prerađeno meso nije veoma korisno i nutritivno. Ništa im se neće desiti ako s vremena na vrijeme pojedu kobasicu, ali ovakva hrana ne bi trebala biti dio njihovih svakodnevnih obroka. Osim toga, ne treba im davati ni mlijeko. Većini odraslih mački će stvoriti probleme s probavom ali i druge veće zdravstvene probleme", zaključuje.