Naučnici u dilemi: Neidentifikovano nebesko tijelo zaobišlo našu planetu za dlaku

ljedeći susret sa misterioznim svemirskim kamenom očekuje se u martu.

Ovaj neobični “mini-mjesec” zvanično je nazvan “2020 Es-O”, a prvi put ga je uočio 17. septembra teleskop “Pan-Stars” na Havajima. Klasifikovan je kao asteroid, međutim, naučnici i dalje ne razumiju u potpunosti šta je ovaj objekat. Neki pretpostavljaju da je možda dio stare rakete, piše RT.

In this very moment, #2020SO is having its safe fly-by with our planet, at about 50000 km from us. Here it is a image we did last night: see how its brightness changes regularly, while this object (Surveyor 2 booster) spins. The object is the dotted trail you see there. pic.twitter.com/iQmt0H0q5n

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) December 1, 2020