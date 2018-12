Natjerao kćerku da pješači osam kilometara do škole VIDEO

Umjesto da vozi kćerku u školu, pustio ju je da pješači, a on se pored nje vozio polako u autu i snimao je. Snimak je stavio na Facebook i to pod nazivom "Životne lekcije".



Matt Cox, iz američke savezne države Ohajo, kaznio je svoju kćerku tako ju što je natjerao da pješači osam kilometara na temperaturi od oko nula stepeni Celzijusa da bi je naučio lekciju, piše Daily Mail.

On je sve to snimio i postavio na Facebook, a razlog zbog kojeg je sve to uradio mnogi su opravdali.

Naime, njegova 10-godišnja kćerka po drugi put je izbačena iz školskog autobusa zato što je maltretirala svoje školske drugove, a kad je došla kući, hladnokrvno je rekla ocu da će je "on morati voziti u školu cijelu sedmicu dana".

"Shvatio sam da ona ne razumije da je prevoz privilegija, a ne pravo, tako da sam je odlučio naučiti lekciju", rekao je otac.

Opravdano ili ne?