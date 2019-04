Napustio posao i u blizini Aktopolja otovorio nesvakidašnji muzej

U blizini Akropolja u Atini otvoren je novi muzej koji ne izlaže elegantne bijele mermerne statue stare Grčke, već nešto drugačije predmete.

U njemu se nalazi više od 100 potpuno funkcionalnih flipera iz 50-ih, koji posjetioce vraćaju u prošlost, pa mogu ponovo da prožive momente iz svoje mladosti, prenio je Rojters.

"To je kao umjetnost za moju generaciju", izjavio je 47-godišnji vlasnik Panos Bitarkas, koji je otvorio muzej prije šest mjeseci.

"Odrasli dolaze da potraže prvi fliper na kome su igrali... To je nostalgija, to su zvukovi, to je miris, sve zajedno", rekao je Bitarkas.

Naveo je da je dobio ideju da otvori muzej pošto je dobio fliper kao rođendanski poklon od svoje supruge, 2017. godine.

Napustio je posao u sektoru obnovljive energije da bi pretražio grčka sela i pronašao prašnjave mašine u zatvorenim prodavnicama, skladištima i kućama, a potom ih je obnovio i izložio u svom muzeju.