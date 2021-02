Namaz koji svi obožavamo cijeli život izgovaramo pogrešno: Da li ste znali kako se pravilno kaže "NUTELLA"

Tim koji je proizveo, odlučio je da konačno stavi tačku o pravilnom izgovoru popularnog namaza. Sproveli su anketu, kako bi provjerili da li je pravilno izgovaraju, piše magazin.novosti.rs.

Čak 88 posto Britanaca pogrešno izgovara ime namaza, a 78 posto od toga govori "NUT-ella", a samo 12 posto ispravno – "NOU-tella". Šest posto njih misli da se izgovara "NEW-tella", dok je tri posto ispitanika priznalo da ne znaju kako se izgovara.

Tim stručnjaka koji je proizveo Nutellu, stavio je tačku na raspravu rekavši da je naglasak na prva dva slova.

Happy #WorldNutellaDay! We’re inviting you to celebrate with us. Share your ❤ of Nutella with the #WorldNutellaDaySweeps. Visit https://t.co/NJxn7Z5ck4 for more details! pic.twitter.com/eSoibvg6o5

— Nutella (@NutellaUSA) February 5, 2021