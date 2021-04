Najveći koncert uživo od početka pandemije: 50.000 ljudi na jednom mjestu, niko ne nosi masku

Ovo je ujedno i prvi koncert koji je održan u oklandskom Iden parku. Kako se vidi na fotografijama, maski nema, samo lijepo vrijeme, uživancija.

Ali, oni to sebi mogu da dozvole. U avgustu prošle godine Novi Zeland je "slavio" 100 dana bez novog slučaja korona virusa.

A u januaru je ova zemlja prijavila prvi slučaj zaraze poslije više od dva mjeseca.

Podsjetimo, prije otprilike mjesec dana grupa "Crowded house" održala je koncert, ali pred manjim brojem ljudi.

New Zealand listened to the science from the beginning of the pandemic.

This was New Zealand this week.

No masks.

No lockdowns.

No community spread.

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 22, 2021