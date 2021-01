Najstarija slika na svijetu prikazuje svinju

Arheolozi su pronašli najstariju sliku na svijetu i to je - prikaz bradavičaste svinje.

Istraživanjem najranijeg bavljenja umjetnošću, ispostavilo se da je rana umjetnost ljudi bila vrlo zastupljena u jugoistočnoj Aziji.

Jedno od djela to i dokazuje - umjetnici koji su oslikavali zid pećine Sulavezi, prije više od 45.500 godina, prikazivali su kompletnu socijalnu interakciju između bradavičastih svinja.

Slika bradavičaste svinje pronađene u pećini u Indoneziji stara je najmanje 45.500 godina, i to je čini najstarijim poznatim prikazom određene figure na svijetu.

Istraživači su otkrili zapravo da cijelo područje obiluje praistorijskom umjetnošću u pećinama, i skloništima od kamena.

Godine 2019. u pećini Leang bulu bipong, pronađen je spektakularni mural scene lova koji datira od prije oko 44.000 godina.

Istraživači Adam Brum sa Univerziteta Grifit u Australiji i njegove kolege, istakli su da je starost crteža svinja utvrđena analizom minerala iz crteža.

Oni navode da je pronađena još jedna slika svinje, koja je stara najmanje 32.000 godina, u pećini Lejang balangajia.

Inače, praistorijska umjetnost na stijenama, utvrđena je u oko 300 pećina i skloništa na području Sulavesija.

Pronađeni i dokazi o tome kako su se davno pravile boje za slikanje

"Novootkrivene" - slike svinja pronađene su zapravo 2017. i 2018. godine, ali je taj pronalazak objelodanjen tek sada.

Ipak, i na teritoriji Evrope su poznati prikazi koji datiraju daleko u prošlost ( prije oko 30.000 godina) kao što su prikazi životinja u pećini Lasko, figure pronađene u Njemačkoj, kamene statue nađene u Španiji...

Pronađeni su i obrisi crteža na pećinskim zidovima u Španiji i Portugaliji stari oko 65.000 godina, ali pronalazači misle da su ih napravili neandertalci, a ne rani Homo sapiens.

Ono što se može reći je da su rani stanovnici Indonezije bili umjetnički nastrojeni i čini se da su bili očarani bradavičastom svinjom.

Narativni mural star 44.000 godina, širok 4,5 metra, pokazuje priču o lovu, ali i o interakciji među životinjama, a u blizini su pronađeni i dokazi o tome kako su se pravile boje za potrebe slikanja. Slika svinje uglavnom je napravljena korišćenjem tamnocrvene boje.

Na kraju ipak, autori studije i istraživači slika svinja, upozoravaju da ne mogu definitivno da tvrde da su njihovi autori savremeni ljudi, jer, nedostaje još dokaza.