Najskuplje vino nije ni italijansko, ni francusko: Flaša košta 35.000 evra

Dvadeset flaša, zapremine litar i po, čine mađarsku ekskluzivnu kolekciju kraljevskog tokajskog vina Royal Tokaji "essencia", a jedna flaša te kolekcije košta 35.000 evra.

Ovo slatko vino proizvodi se na sjeveroistoku Mađarske, a vino je pravljeno od berbe iz 2008. godine.

Flaše je dizajnirao umjetnik Džejms Karkas, a svaka od njih 20 ima čep pravljen upravo za njih u Portugalu.

Hungarian winemakers Royal Tokaji say their #LimitedEdition Essencia 2008 decanter — world's most expensive #wine at $40,000 — is worth every cent. 🍷 https://t.co/ocDNmSSDI5

— Tarak H. Rindani (@TarakRindani) January 8, 2020